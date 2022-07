Klicken Sie hier, um die Registrierung Ihres Geräts zu starten, sofern Sie dies noch nicht getan haben.

Unser Update von November 2021 enthält genaue Anweisungen in Bezug auf betroffene CPAP-, BiLevel PAP- und mechanische Beatmungsgeräte. Diese lauten:



Patienten, die BiLevel PAP- und CPAP-Geräte verwenden, sollten mit einem Arzt über eine angemessene Behandlung ihrer Erkrankungen sprechen. Folgende Vorgehensweisen sind möglich:

Die Verwendung des betroffenen Geräts unterbrechen.

Ein ähnliches Gerät verwenden, das vom Rückruf nicht betroffen ist.



Die Therapie mit dem betroffenen Gerät fortsetzen, wenn der Arzt des Patienten entscheidet, dass der Nutzen die in der Rückrufbenachrichtigung aufgeführten Risiken überwiegt.



Alternative Behandlungsmethoden für Schlafapnoe anwenden.



Patienten, die lebenserhaltende mechanische Beatmungsgeräte verwenden, sollten zuerst mit ihrem Arzt über die folgenden Punkte sprechen, bevor sie die Therapie mit dem Beatmungsgerät unterbrechen oder anpassen:



Das Behandlungsteam muss abwägen, ob der Nutzen der weiteren Verwendung dieser Beatmungsgeräte die in der Rückrufbenachrichtigung aufgeführten möglichen Risiken überwiegt.



Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Möglichkeit, mit Ihrem Beatmungsgerät einen Inline-Bakterienfilter zur Filterung von Schaumstoffpartikeln zu verwenden. Diese Möglichkeit wurde auch in der Rückrufbenachrichtigung von Philips erwähnt, allerdings mit einem Hinweis auf Einschränkungen und die vorsichtige Verwendung in bestimmten Bereichen.



Wir möchten erneut betonen, dass Kunden und Patienten für die Reinigung der Geräte keine ozonhaltigen Reinigungsprodukte verwenden dürfen. Außerdem möchten wir Kunden und Patienten daran erinnern, das Alter ihrer BiLevel PAP- und CPAP-Geräte zu überprüfen, da empfohlen wird, diese nach fünf Jahren Gebrauch zu ersetzen.

Seien Sie versichert, dass wir diese Angelegenheit überaus ernst nehmen und daran arbeiten, dieses Problem so effizient und gründlich wie möglich zu lösen.

Wir haben einen umfassenden Plan erarbeitet, um den aktuellen schalldämmenden Schaumstoff durch ein neues Material, das von diesem Problem nicht betroffenen ist, zu ersetzen, und haben mit diesem Prozess bereits begonnen.

Für weitere Informationen zur Rückrufbenachrichtigung (nur in den USA)/Sicherheitsmitteilung (außerhalb der USA) sowie für Anweisungen an Kunden, Anwender und Klinikteams können sich Betroffene an Ihren Philips Ansprechpartner vor Ort wenden oder die Seite www.philips.com/SRC-update besuchen.

Wenn Sie als Patient von diesem Rückruf betroffen sind, versuchen Sie bitte auf keinen Fall, den Schaumstoff aus Ihrem Gerät zu entfernen. Dies könnte sich auf die verordnete Therapie auswirken und ein Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben. Wir verfügen über geschulte Kundendiensttechniker, die dafür sorgen, dass der betroffene Schaumstoff vollständig und sicher entfernt wird und dass der neue Silikon-Schaumstoff korrekt eingepasst wird.