* Die Effizienz der Partikelentfernung wurde bei einem Luftstrom im Labor eines Drittanbieters mit Philips SelectFilter Plus getestet. Dabei wurde die Größe von humanen Influenza- und SARS-Coronaviren herangezogen, wie im "2008 Microbiological Risk Assessment Report" (Gutachten zu mikrobiologischen Risiken aus dem Jahr 2008) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht. MKS-Viren (Maul- und Klauenseuche) und Hepatitis B-Viren sind größer als 0,02 μm. Die Effizienz der Partikelentfernung wird nach dem Standard GB/T6165:2008 getestet. Die tatsächliche Leistung kann durch die Umgebung beeinflusst werden, in der der Filter verwendet wird. Der Filter garantiert keine 100 %-ige Entfernung von Partikeln.