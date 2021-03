Falls bei Ihrer Philips Espressomaschine ein Fehler auftritt und ein rotes Display mit einem Symbolbild zusammen mit einer Codenummer angezeigt wird, z. B. 01, 03, 04, 05, 11, 14 oder 19. Im Folgenden erfahren Sie, was die Fehlercodes bedeuten und wie Sie das Problem beheben können. Hinweis: Wenn Ihre Espressomaschine einen anderen Fehlercode als die oben genannten anzeigt, kontaktieren Sie uns, um weitere Unterstützung zu erhalten, da Ihre Maschine gewartet werden muss.

Wenn Code E01 angezeigt wird, funktioniert das Mahlwerk nicht richtig, da der Kaffeetrichter mit gemahlenem Kaffee verstopft ist.Um dies zu beheben, lösen Sie die Verstopfung im Kaffeetrichter, und führen Sie eine zusätzliche Reinigung mit einem Staubsauger durch. Befolgen Sie die unten stehenden Schritte:Um zu verhindern, dass der Kaffeetrichter blockiert wird, gießen/verschütten Sie kein Wasser in den Kaffeebohnenbehälter und reinigen Sie den Kaffeetrichter wöchentlich.

Wenn Code E04 angezeigt wird, ist die Brühgruppe nicht richtig eingesetzt. Öffnen Sie die Serviceklappe der Maschine, und drücken Sie die Brühgruppe in Position. Wenn sie in der richtigen Position einrastet, hören Sie ein Klicken.

Um die Luft aus der Maschine zu lassen, führen Sie folgende Schritte aus: 1. Schalten Sie die Maschine aus. 2. Entleeren Sie den Wasserbehälter, und nehmen Sie den AquaClean Filter bzw. den Wasserfilter einer anderen Marke heraus. 3. Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser, und setzen Sie ihn wieder ein. 4. Schalten Sie die Maschine wieder ein. Wenn die Maschine aufgeheizt ist, geben Sie 2-3 Tassen heißes Wasser aus. Wenn Sie einen AquaClean Wasserfilter verwenden, befolgen Sie diese zusätzlichen Schritte, um sicherzustellen, dass der Filter vorbereitet und korrekt installiert ist: 1. Schütteln Sie den AquaClean Wasserfilter 5 Sekunden lang. 2. Tauchen Sie den Filter kopfüber in eine Schüssel mit Wasser, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. 3. Setzen Sie den Filter wieder in den Wasserbehälter ein, und füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser. 4. Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein. 5. Geben Sie 2-3 Tassen heißes Wasser aus.

Fehlercode 11 oder 19: Die Maschine muss sich an die Raumtemperatur anpassen.

Wenn Fehlercode 11 oder 19 angezeigt wird, warten Sie einige Zeit, bis sich die Maschine nach einem Transport an die Raumtemperatur angepasst hat. Dies kann im Winter häufiger vorkommen, vor allem, wenn es kalt ist und die Temperaturen um Null Grad liegen.



Schalten Sie die Maschine für 30 Minuten aus und anschließend wieder ein.



Alternativ können Sie überprüfen, ob der Stecker auf der Rückseite der Maschine fest angeschlossen ist: Drücken Sie darauf, bis er fest sitzt! Achten Sie stets darauf, dass der Stecker korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.



Wenn Ihre Espressomaschine andere Fehlercodes anzeigt oder wenn die Lösungen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.