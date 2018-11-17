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Eingestellt
Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
Dieser schicke und schlanke Monitor ist einfach großartig in der Verwendung. Dank der Funktionen wie SmartContrast, das für satte helle Bilder sorgt, ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!
V-line
22 Zoll (55,9 cm)
Im Display sind Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
EnergyStar ist ein von der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) gefördertes Programm zur effizienteren Energienutzung, das auch in vielen anderen Ländern unterstützt wird. Die EnergyStar-Zertifizierung garantiert Ihnen, dass das von Ihnen gekaufte Produkt die aktuellen Energieeffizienz-Standards erfüllt und während des Betriebs auf allen Ebenen möglichst wenig Energie verbraucht. Die neuen Philips Monitore sind gemäß den EnergyStar 5.0-Spezifikationen zertifiziert, und erfüllen bzw. übertreffen die geltenden Standards. So muss ein Gerät gemäß EnergyStar 5.0 im Ruhemodus weniger als 1 Watt verbrauchen. Die Philips Monitore hingegen verbrauchen weniger als 0,5 Watt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energystar.gov.
Sie suchen einen LCD-Flachbildschirm mit dem höchsten Kontrast und lebendigen Bildern. Die fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie von Philips kombiniert mit einzigartiger Dimmung und der Technologie zur Erhöhung der Hintergrundbeleuchtung, für lebendige Bilder. SmartContrast erhöht den Kontrast mit exzellentem Schwarzwert und exakter Wiedergabe von dunklen Schattierungen und Farben. Das Ergebnis ist ein helles, naturgetreues Bild mit hohem Kontrast und lebhaften Farben.
4.1
von 5
15
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Stodo
17/11/2018
Deutschland
Klasse Monitor
Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.
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Diese Bewertung wurde für 226V3LAB LED monitor verfasst
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MUSU123
27/02/2013
United Kingdom
Great design & performance in cheap
This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.
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Diese Bewertung wurde für 196V3LAB LED monitor verfasst
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leparadisd
11/09/2012
France
A good purchase
Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.
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Diese Bewertung wurde für 196V3LAB Moniteur LED verfasst
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