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4000 seriesUltraflacher Full HD LED TV

32PFK4101/12

3.8

| (22) Bewertungen

Ultraflacher Full HD LED TV

Das moderne Design der Philips 4100-Serie mit Digital Crystal Clear wertet Ihr Zuhause auf. Erleben Sie ihre Full HD-Bildqualität mit Perfect Motion Rate und klarem Klang für ein unglaubliches Entertainment-Erlebnis.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher Full HD LED TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Hauchdünne Standfüße in Schwarz

Dunkel, mysteriös und unglaublich leistungsstark. Die schwarzen Standfüße von Philips heben Ihren Fernseher auf ein neues Niveau. Die stabile Konstruktion, verpackt in einem ultradünnen Design, steht sinnbildlich für die Eleganz und den Stil Ihres neuen Fernsehers. Betrachtet man den leistungsstarken Halt, ist es wirklich ein Wunder, wie so etwas Kleines so viel bewirken kann.

USB zur Multimedia-Wiedergabe

USB zur Multimedia-Wiedergabe

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

22

Bewertungen

30/07/2021

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Upgrade firmware - Software version: 000.000.002.5

[Employee of philipsglobal] 32pfk4101_12_fus_ron die neueste Firmware-Version behebt die Probleme mit der Empfindlichkeit des Satelliten- und Kabeltuners. Danke dir

Vorteile

firmware update ok

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2019-07-30

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Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2019-07-30

20/02/2018

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

mooie design, scherp beeld

T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV verfasst

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20/02/2018

Nederland

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mooie design, scherp beeld

T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.