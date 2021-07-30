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32PFK4101/12
Ultraflacher Full HD LED TV
Das moderne Design der Philips 4100-Serie mit Digital Crystal Clear wertet Ihr Zuhause auf. Erleben Sie ihre Full HD-Bildqualität mit Perfect Motion Rate und klarem Klang für ein unglaubliches Entertainment-Erlebnis.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Dunkel, mysteriös und unglaublich leistungsstark. Die schwarzen Standfüße von Philips heben Ihren Fernseher auf ein neues Niveau. Die stabile Konstruktion, verpackt in einem ultradünnen Design, steht sinnbildlich für die Eleganz und den Stil Ihres neuen Fernsehers. Betrachtet man den leistungsstarken Halt, ist es wirklich ein Wunder, wie so etwas Kleines so viel bewirken kann.
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.
3.8
von 5
22
Bewertungen
Anfurion
30/07/2021
Deutschland
Philips Mitarbeiter(in)
Upgrade firmware - Software version: 000.000.002.5
[Employee of philipsglobal] 32pfk4101_12_fus_ron die neueste Firmware-Version behebt die Probleme mit der Empfindlichkeit des Satelliten- und Kabeltuners. Danke dir
Vorteile
firmware update ok
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Verwendung 2019-07-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2019-07-30
Snipper
20/02/2018
Nederland
Verifizierter Käufer
mooie design, scherp beeld
T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV verfasst
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Robin81
20/02/2018
Nederland
mooie design, scherp beeld
T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.