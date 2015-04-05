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Eingestellt
40PFH4009/88
Full HD LED TV
Ihre ganze Familie wird das kristallklare Bild des Philips Full HD LED TVs der 4100er Serie genießen. Durch sein minimalistisches Design, lebendige Bilder und hervorragenden Sound ist er das ideale Modell für jeden Raum in Ihrem Zuhause.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblings-Seifenoper genießen, die Nachrichten verfolgen oder Videos mit Freunden schauen – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
2.4
von 5
8
Bewertungen
dyserth1961
05/04/2015
France
Bon Téléviseur
Le rendu de l'image est bon ,le son de qualité normale Le côté négatif est : pas de manuel utilisation sur papier car le guide TV à l'ecran est fastidieux et sa complexité de recherche finit par lasser
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFH4009 Téléviseur LED Full HD verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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nanard3558
19/09/2015
France
qualité moyenne
j'ai acheter ce produit il y a quelque mois et j'ai beaucoup de soucis de son variation de son tout en sachant que je n'ai pas de home cinéma, je n'ai toujours pas mis a jours ce téléviseur car une fois le fichier mis sur la clef usb et cette derniere connecter a la tv la mise a jour ne ce produit pas meme en faisant démarrer bref sa aurais ete moins compliquer de mettre tout simplement un port ethernet sur cette dernière mais faut croire que c’était trop demander
Diese Bewertung wurde für 4000 series 50PFH4009 Téléviseur LED Full HD verfasst
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BCN2015
06/09/2015
España
buena TV, pero mala electronicos
Fuera de la caja, la televisión funcionaba genial! pero las baterías que vienen con el mando a distancia no alimentar el televisor. tuvimos que obtener nuevas baterías. entonces nos dimos cuenta de que la televisión iba a apagar durante un segundo y tener que reiniciar el sistema mientras se ve la televisión a través de la antena digital. No hay forma de saber por qué, no se pierda la señal de la televisión? Esto no sucedió mientras ve las películas a través de HDMI o USB. Luego, después de tres semanas de la luz roja no mostraría, lo que significa que a pesar de que estaba enchufado, no había electricidad. Por supuesto, ya que este televisor no tiene botones en absoluto, no se puede estar seguro de que no es un problema de control remoto. Así que hemos sustituido las baterías remotas y el cable de alimentación. Misma cuestión. Vamos a tener que llamar al reparación de ahora, ya que es un poco más allá de la garantía de tienda de 30 días. Así que en general, nos gusta la televisión, es una buena relación calidad-precio, pero no tener ningún botón en el televisor que realmente hace que sea difícil de entender lo que está sucediendo cuando el televisor comienza a actuar mal, o las baterías que vienen con el mando a distancia no son buenas. En mi opinión, todos los televisores deben tener unos pocos botones importantes, tales como la energía, el volumen, el canal y el menú.
Diese Bewertung wurde für 4000 series 50PFH4009 Televisor LED Full HD verfasst
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
Softwareaktualisierung für Pause TV und USB-Aufnahme erforderlich. Besuchen Sie für weitere Informationen zur Softwareaktualisierung www.philips.com/tv, und klicken Sie auf "Support".
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.