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Eingestellt
Ultraflacher Full HD LED TV
Der Full HD-Fernseher der 6300er Serie mit Perfect Pixel HD liefert unterbrechungsfreie Leistung und kristallklare Bildqualität für eine lebensechte Bildwiedergabe. Echte Materialien, schlanke Linien und einzigartige Funktionen wie Ambilight sorgen für ein gesteigertes Erlebnis.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Wir haben uns für eine moderne Hochglanzoberfläche in Silber als Grundlage für unseren angewinkelten, zentralen Standfuß entschieden und diesen mit einer sehr schmalen, angewinkelten Halterung kombiniert, sodass sich der Fernseher perfekt in jede moderne Einrichtung einfügt.
Dank unserer speziellen Software, die das Bild in 6400 unterschiedlichen Zonen analysiert und entsprechend anpasst, erhalten Sie perfekte Kontraste und Bildqualität für ein lebensechtes visuelles Erlebnis.
Wir können in unserer Geschichte bereits auf eine Reihe von Auszeichnungen zurückblicken, und basierend auf diesen Auszeichnungen haben wir die HD-Bildqualität auf die nächste Stufe gebracht. Die Philips Perfect Pixel HD Engine liefert gestochen scharfe fließende Bilder. Von satteren Farben mit natürlicheren Hauttönen bis hin zu dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen – jedes Detail ist eine Wohltat für die Augen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
13
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Witzli
23/06/2020
Suisse
Sehr gut!
Sehr guter Fernseher,leider für unseres Alter Ton Hinten Ausgang! Aber sonst alles OK!
Vorteile
Alles OK
Nachteile
Ton Ausgang Hinten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher verfasst
Datum der Verwendung 2018-06-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher verfasst
Datum der Verwendung 2018-06-23
pmggertschi
21/04/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
ein echtes daumen hoch produkt
echt traumhaft. hält was es verspricht. kann ich nur weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Gezina
24/10/2015
Nederland
Verifizierter Käufer
Grandioos product!
Mijn nieuwe televisie. Ik ben er erg blij mee. Prachtig beeld. Het gebruiksgemak van de afstandsbediening vind ik minder. Ik weet niet of het aan de afstandsbediening of aan de televisie ligt. De service van de verkoper is onvoldoende.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV verfasst
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Diese Bewertung wurde für 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.