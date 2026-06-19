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Eingestellt
SHE2305BL/00
12,2 mm Lautsprecher/offen, Ohrstöpsel
integriertes Mikrofon
Blau
Besonders komfortabel
Setzen Sie ein Zeichen mit den hellen, farblich abgestimmten Kabeln und dem transparenten Lautsprechergehäuse. Die 12,2-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für kräftigen, klaren Sound und ordentliche Bässe.
Dank der ovalen Form dieser leichten Ohrstöpsel können Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen.
Mit der integrierten Fernsteuerung können Sie ganz einfach einen Anruf entgegennehmen oder Ihre Musik anhalten – alles ohne das Smartphone zu berühren. Das integrierte Mikrofon mit Echoreduzierung sorgt für einen klaren Sound, wenn Sie sprechen.
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