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Eingestellt

Ohrstöpsel mit Mikrofon

SHE2305PP/00

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Legen Sie Ihre Musik auf, wo immer Sie sind. Diese Ohrstöpsel sind in vier leuchtenden Farben erhältlich und verfügen über ein transparentes Lautsprechergehäuse mit farblich abgestimmten Kabeln. Warum verstecken, wenn Sie sich von der Masse abheben sollen?
Alle Vorteile anzeigen

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  • 12,2 mm Lautsprecher/offen, Ohrstöpsel

  • integriertes Mikrofon

  • Pink/Lila

  • Besonders komfortabel

Kabel in leuchtenden Farben. Transparentes Lautsprechergehäuse

Setzen Sie ein Zeichen mit den hellen, farblich abgestimmten Kabeln und dem transparenten Lautsprechergehäuse. Die 12,2-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für kräftigen, klaren Sound und ordentliche Bässe.

Leichte, ovale Ohrstöpsel für Tragekomfort

Dank der ovalen Form dieser leichten Ohrstöpsel können Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen.

Integrierte Fernbedienung. Einfaches Umschalten zwischen Musik und Anrufen

Mit der integrierten Fernsteuerung können Sie ganz einfach einen Anruf entgegennehmen oder Ihre Musik anhalten – alles ohne das Smartphone zu berühren. Das integrierte Mikrofon mit Echoreduzierung sorgt für einen klaren Sound, wenn Sie sprechen.

Technische Daten

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