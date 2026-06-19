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Eingestellt
SHE2405BK/00
Ihren Style gestalten
Untermalen Sie den Tag mit einem kräftigen Beat. Diese In-Ear-Kopfhörer sind in vier leuchtenden Farben erhältlich und verfügen über ein transparentes Lautsprechergehäuse mit farblich abgestimmten Kabeln. Warum verstecken, wenn Sie sich von der Masse abheben sollen?
8,6-mm-Treiber/geschlossen
integriertes Mikrofon
Schwarz
In-Ear
Sagen Sie es laut mit den hellen, farblich abgestimmten Kabeln und dem transparenten Lautsprechergehäuse.
Die 8,6-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für kräftigen, klaren Sound.
Der ovale Akustikkanal dieser In-Ear-Kopfhörer sorgt dafür, dass Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen können. Sie erhalten eine maximale passive Geräuschdämmung und austauschbare Gummikappen für die Ohrstöpsel in drei Größen für den perfekten Sitz.
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