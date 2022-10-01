Diese Kopfhörer sind für diesen Preis wirklich unschlagbar: ich habe mir nun bereits das zweite Paar gekauft, weil mich das erste so überzeugt hat. Aber warum? Die Kopfhörer sind in der sehr seltenen Form der "Ear-Buds", das heißt, dass sie nicht dieses Gefühl eines verstopften Ohres verursachen. Nach einer Zeit könnte man sogar glatt vergessen, dass man sie im Ohr hat, so leicht sind sie. Und natürlich der Klang, so unglaublich präzise werden die Höhen und vor allem die tiefen, satten Bässe wiedergegeben, es ist wirklich herrlich. Lange habe ich nach Kophörern wie diesen gesucht und habe sie endlich gefunden. Und sollte sich ein Paar mal verabschieden - bis jetzt hält das erste tapfer seit locker 2 Jahren - würde ich mir ohne zu zögern ein drittes bestellen. Empfehlung an jeden!