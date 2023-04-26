Es befindet sich Kaffeepulver unter der Brühgruppe meiner Philips Espressomaschine

Es ist normal, dass etwas Kaffeepulver aufgrund seiner Feinheit in das Innere und unter die Brühgruppe fällt. Spülen Sie die Brühgruppe Ihrer Philips Espressomaschine aus, und reinigen Sie das Innere wöchentlich.
Im Folgenden finden Sie die Schritte zur Reinigung sowie ein Video-Tutorial:
- Schalten Sie die Maschine AUS OFF) und warten Sie, bis sie vollständig zum Stillstand gekommen ist und keine Geräusche mehr macht (dies dauert etwa 15–20 Sekunden).
- Öffnen Sie die Serviceklappe und entfernen Sie die Brühgruppe durch Drücken der "PUSH"-Taste auf der rechten Seite, halten Sie sie fest, und ziehen Sie sie heraus in Ihre Richtung.
- Spülen Sie die Brühgruppe gründlich mit lauwarmem Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
Wurde das Problem mit diesen Schritten nicht behoben? Um weitere Hilfe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns.