Anweisungen zum Zusammensetzen der Philips Avent Handmilchpumpe

1. Setzen Sie das weiße Ventil von unten in die Pumpe ein. Drücken Sie das Ventil so weit wie möglich hinein (Abb. 1).

2. Schrauben Sie die Pumpe im Uhrzeigersinn auf der Flasche fest (Abb. 2).

3. Setzen Sie den Schaft in die Silikonmembran ein. Stellen Sie sicher, dass der Schaft bis zum Ende durchgedrückt wird (Abb. 3).

4. Setzen Sie die Silikonmembran von oben in die Pumpe ein. Vergewissern Sie sich, dass diese fest auf dem Rand sitzt, indem Sie sie mit Ihren Fingern nach unten drücken. Dadurch soll die perfekte Abdichtung sichergestellt werden (Abb. 4).

5. Befestigen Sie den Handgriff auf der Membran mit Stiel, indem Sie den Handgriff in die Aussparung oberhalb des Stiels einsetzen. Drücken Sie den Handgriff auf die Pumpe, bis er hörbar einrastet (Abb. 5).

6. Bringen Sie das Kissen an der Pumpe an und stellen Sie sicher, dass der Rand die Pumpe abdeckt. Drücken Sie den inneren Teil des Kissens in den Trichter gegen die mit einem Pfeil markierte Linie und stellen Sie sicher, dass die Übergänge zwischen Kissen und Pumpe vollständig dicht sind (Abb. 6).