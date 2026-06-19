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Eingestellt
220B4LPCB/01
Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design
Der Philips PowerSensor LED-Monitor verwendet 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
B-Line
22 Zoll (55,9 cm)
1.680 x 1.050
Das Gehäuse dieses Philips Monitors enthält kein PVC und keine bromierten Flammschutzmittel.
TrueVision ist eine von Philips entwickelte Technologie mit einem fortschrittlichen Algorithmus zum Testen und Ausrichten des Monitordisplays für eine optimale Displayleistung. Philips garantiert, dass jeder TrueVision Monitor mit diesem Prozess eingestellt wurde, um Ihnen eine konstante Farb- und Bildqualität zu bieten.
Mit dem Netzschalter auf der Rückseite können Sie den Monitor komplett vom Netz nehmen, sodass Sie keinen Strom verbrauchen. Damit verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz noch weiter.
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