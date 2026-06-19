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Eingestellt

LCD-Monitor

220V3AB/00

Genießen Sie großartige Bilder

Dieser schicke und schlanke Monitor ist einfach großartig in der Verwendung. Funktionen wie SmartContrast sorgen für satte helle Bilder, und die Stereo-Lautsprecher bieten einen noch umfangreicheren Multimediagenuss. Somit ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!

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Genießen Sie großartige Bilder

  • V-line

  • 22 Zoll (55,9 cm)

SmartContrast 10000000:1 für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen

Sie suchen einen LCD-Flachbildschirm mit dem höchsten Kontrast und lebendigen Bildern. Die fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie von Philips kombiniert mit einzigartiger Dimmung und der Technologie zur Erhöhung der Hintergrundbeleuchtung, für lebendige Bilder. SmartContrast erhöht den Kontrast mit exzellentem Schwarzwert und exakter Wiedergabe von dunklen Schattierungen und Farben. Das Ergebnis ist ein helles, naturgetreues Bild mit hohem Kontrast und lebhaften Farben.

Integrierte Lautsprecher ohne Kabelprobleme

Im Display sind Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

EnergyStar für effiziente Energienutzung und niedrigen Energieverbrauch

EnergyStar ist ein von der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) gefördertes Programm zur effizienteren Energienutzung, das auch in vielen anderen Ländern unterstützt wird. Die EnergyStar-Zertifizierung garantiert Ihnen, dass das von Ihnen gekaufte Produkt die aktuellen Energieeffizienz-Standards erfüllt und während des Betriebs auf allen Ebenen möglichst wenig Energie verbraucht. Die neuen Philips Monitore sind gemäß den EnergyStar 5.0-Spezifikationen zertifiziert, und erfüllen bzw. übertreffen die geltenden Standards. So muss ein Gerät gemäß EnergyStar 5.0 im Ruhemodus weniger als 1 Watt verbrauchen. Die Philips Monitore hingegen verbrauchen weniger als 0,5 Watt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energystar.gov.

Technische Daten

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