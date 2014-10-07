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Eingestellt
E-line
58,4 cm
Full-HD-Display
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
SmartImage Lite vereint exklusive, marktführende Technologien von Philips, mit der angezeigte Bildinhalte analysiert werden. Anhand Ihrer Voreinstellungen verbessert SmartImage Kontrast, Farbsättigung, Schärfe bei Bildern und Videos für optimale Bildqualität – in Echtzeit auf Tastendruck.
Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.
3.9
von 5
63
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
ilkmarilk
07/10/2014
Deutschland
Verifizierter Käufer
sehr gutes Bild, wunderbares Aussehen,
sehr gutes Bild wunderbares aussehen,Bedienung könnte Besser angebracht werden, Standfuß ist nicht stabil, sonst ein schönes Kino+PC Monitor geeignet, sehr zu empfehlen. Wünsche an Philips Standfuß stabiler anbieten und die Bedienbarkeit mit Beschriftung bitte nachbessern, sonst Ok.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 227E4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 227E4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
winni
09/06/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Gutes Preis - Leistungsverhältnis
Gute Qualität, farben gut, Glang der Lautsprecher ausreichend. Stromverbrauch gering. Würde ich zum Kauf emphelen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 247E4LHAB LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 247E4LHAB LCD-Monitor verfasst
Onreb
30/12/2013
Österreich
Qualität
gute Verarbeitung, gute Möglichkeit an verschiedene Geräte anzuschließen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 247E4LHAB LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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