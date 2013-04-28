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Eingestellt
E-line
68,6 cm (27")
Full-HD-Display
Das Philips AMVA-LED-Display verwendet erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist es aber für Fotos, das Surfen in Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, wodurch sie selbst im 90-Grad-Schwenkmodus gestochen scharfe Bilder sehen
Der Full HD-Bildschirm bietet eine Breitbild-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Dies ist die höchste Auflösung für HD-Quellen und garantiert bestmögliche Bildqualität. Dank der Unterstützung für 1.080p-Signale von allen Quellen, einschließlich der neuesten Quellen wie Blu-ray und moderner HD-Spielkonsolen, ist er vollkommen zukunftssicher. Um diese höhere Signalqualität und Auflösung zu ermöglichen, wurde die Signalverarbeitung stark verbessert. Sie erzeugt brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit hervorragender Helligkeit und erstklassigen Farben.
Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.
4.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
jck85
28/04/2013
France
Globalement, un très bon produit
Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED verfasst
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cipudduzza
23/01/2013
Italia
Abbagliante
Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico
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Diese Bewertung wurde für 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED verfasst
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Chrizzly
03/06/2012
Deutschland
Erster Bildschirm der meine Anforderungen erfüllt.
Das Produkt hat dank seines AMVA-Panels einen super Blickwinkel.Zwar schliert das Bild etwas, doch das ist zu verkraften, denn das wird durch guter Kontrast und super Bildqualität wet gemacht. Auch die Größe überzeugt für den attraktiven Preis. Nach einem Asus VS248h, welcher 3 mal fehler aufwies und einem Dell u2312hm, das erkenntliche Lichthöfe hatte und zusätzlich Kontrastarm war, ganz zu schweigen vom bekannten "IPS-Glitzern", hab ich mich für diesen Philips entschieden und dieser stellte mich erst zufrieden!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273E3QHSB AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
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