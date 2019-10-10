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Eingestellt

BrillianceUltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

349P7FUBEB/00

3.8

| (4) Bewertungen

Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen

Sehen und schaffen Sie mehr mit dem geschwungenen Philips Brilliance 86,36 cm (34") Ultra-Breitbild-Monitor. Mit dem kristallklaren geschwungenen Quad HD-Breitbild-Display stehen Sie im Mittelpunkt. All-in-One-USB-C-Anschluss und höhenverstellbare Standhalterung sorgen für beste Anpassung.

Alle Vorteile anzeigen

mit revolutionärer USB-C-Technologie

Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen

  • P-Line

  • 86,36 cm (34")

  • 3.440 x 1.440 (WQHD)

Geschwungenes Monitordesign für ein intensives Erlebnis

Geschwungenes Monitordesign für ein intensives Erlebnis

Desktop-Monitore bieten eine persönliche Benutzererfahrung, für die sich ein geschwungenes Design gut eignet. Der geschwungene Bildschirm sorgt für einen angenehmen, subtilen Effekt, der Sie in den Fokus rückt.

Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe

Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe

Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.

Alle Verbindungen über ein USB-C-Kabel

Alle Verbindungen über ein USB-C-Kabel

Das neue USB 3.1-Kabel vom Typ C mit einem schlanken und drehbaren Stecker bietet eine einfache Ein-Kabel-Kopplung. Mit USB 3.1 erreichen Sie die schnellsten Geschwindigkeiten, 20 Mal schneller als mit USB 2.0 für blitzschnelle Datenübertragung zwischen Festplatte und PC. Vereinfachen Sie das Anschließen, indem Sie alle Peripheriegeräte an Ihren Monitor als Dockingstation mit einem Kabel zu Ihrem Notebook anschließen, einschließlich hochauflösendem Videoausgang von Ihrem PC zum Monitor. Außerdem ermöglicht Ihnen USB-C, Ihr Notebook ohne weiteres Stromkabel mit Strom vom Monitor zu betreiben und aufzuladen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

4

Bewertungen

4
1

10/10/2019

Suisse

Suisse

Stark

Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation verfasst

20/07/2020

Nederland

Nederland

DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP

JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP

Nachteile

GROOT

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock verfasst

Datum der Verwendung 2020-06-20

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock verfasst

Datum der Verwendung 2020-06-20

24/04/2020

Danmark

Danmark

Verifizierter Käufer

Fin monitor til hjemme arbejde

Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.

Vorteile

Funktionelt display

Nachteile

Dock med begrænset funktionalitet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock verfasst

Datum der Verwendung 2019-03-24

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock verfasst

Datum der Verwendung 2019-03-24

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Haftungsausschlüsse

  1. Radius der Monitorkrümmung in Millimeter

  2. Die maximale Auflösung funktioniert bei USB-C-, DP- oder HDMI-Eingang.

  3. Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen

  4. Aktivitäten wie die gemeinsame Verwendung von Bildschirmen, Online-Streaming-Video und -Audio über das Internet können Ihre Netzleistung beeinträchtigen. Audio- und Videoqualität richten sich nach Ihrer Hardware, Netzbandbreite und deren Leistung.

  5. Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

  6. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  7. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  8. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  10. Unterstützt USB-C im Vergleich zu HDMI für PIP/PBP nicht gleichzeitig

  11. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.