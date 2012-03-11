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Eingestellt

HD-Camcorder

CAM110BU/00

3.4

| (82) Bewertungen

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Nehmen Sie eindrucksvolle Videos in Full HD-Qualität auf, und perfektionieren Sie diese mithilfe der sensationellen Anti-Verwacklungstechnologie des ESee-Camcorders. Die Aufnahme in zwei Formaten bietet sowohl HD- als auch E-Mail-freundliche Formate, sodass Sie Ihre Videos über den Fernseher bis zu 4-mal schneller weitergeben können.

Alle Vorteile anzeigen

Mit verbessertem Verwacklungsschutz

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Integrierter USB-Anschluss für eine kabellose Verbindung mit Ihrem PC/Mac

Integrierter USB-Anschluss für eine kabellose Verbindung mit Ihrem PC/Mac

Klein und kompakt im Taschenformat

Klarere, ruhigere Videos mit verbessertem Verwacklungsschutz

Klarere, ruhigere Videos mit verbessertem Verwacklungsschutz

Mit dem verbesserten Verwacklungsschutz nehmen Sie jedes Mal großartige Videos auf, die Sie anderen mit Stolz präsentieren können. Gyrosensoren, die auf neuste Algorithmen basieren, sorgen für ruhige und unverzerrte Videos. Diese Sensoren messen den Abstand zwischen der Erde und der Kameralinse und nehmen erforderliche Korrekturen vor, sobald der Camcorder wackelt. Dank dieser fortschrittlichen Technologie erhalten Sie jederzeit glasklare Bilder und können die schönsten Momente Ihres Lebens in faszinierenden Videos festhalten.

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.4

von 5

82

Bewertungen

11/03/2012

Deutschland

Deutschland

Philips CAM110BU/00

Super Camcorder mit dem Preis angemessenem Bild und Video Qualität. Einziger Nachteil den ich bisher bemerkt habe: Der Autofocus ist mitunter etwas Übereifrig. Dies macht die gute Bildqualität mitunter durch unschärfe etwas zunichte. Mein Tip an Phillips: Mach ein Firmware Update bei dem man über das Menü den Autofocus auf Fixfocus schalten kann (z.B. 3m bis Unendlich). Dies wäre auch bei schlechten Lichtbedinungen oder wenig Kontrast sehr hilfreich. Dann würde ich die Cam uneingeschränkt weiterempfehlen !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM110BU HD-Camcorder verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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07/02/2012

België

België

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM110BU Caméra HD verfasst

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Diese Bewertung wurde für CAM110BU Caméra HD verfasst

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM110BU HD-camcorder verfasst

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