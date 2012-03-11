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Eingestellt
CAM110BU/00
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Nehmen Sie eindrucksvolle Videos in Full HD-Qualität auf, und perfektionieren Sie diese mithilfe der sensationellen Anti-Verwacklungstechnologie des ESee-Camcorders. Die Aufnahme in zwei Formaten bietet sowohl HD- als auch E-Mail-freundliche Formate, sodass Sie Ihre Videos über den Fernseher bis zu 4-mal schneller weitergeben können.
Mit dem verbesserten Verwacklungsschutz nehmen Sie jedes Mal großartige Videos auf, die Sie anderen mit Stolz präsentieren können. Gyrosensoren, die auf neuste Algorithmen basieren, sorgen für ruhige und unverzerrte Videos. Diese Sensoren messen den Abstand zwischen der Erde und der Kameralinse und nehmen erforderliche Korrekturen vor, sobald der Camcorder wackelt. Dank dieser fortschrittlichen Technologie erhalten Sie jederzeit glasklare Bilder und können die schönsten Momente Ihres Lebens in faszinierenden Videos festhalten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.4
von 5
82
Bewertungen
Hajo3816
11/03/2012
Deutschland
Philips CAM110BU/00
Super Camcorder mit dem Preis angemessenem Bild und Video Qualität. Einziger Nachteil den ich bisher bemerkt habe: Der Autofocus ist mitunter etwas Übereifrig. Dies macht die gute Bildqualität mitunter durch unschärfe etwas zunichte. Mein Tip an Phillips: Mach ein Firmware Update bei dem man über das Menü den Autofocus auf Fixfocus schalten kann (z.B. 3m bis Unendlich). Dies wäre auch bei schlechten Lichtbedinungen oder wenig Kontrast sehr hilfreich. Dann würde ich die Cam uneingeschränkt weiterempfehlen !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM110BU HD-Camcorder verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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07/02/2012
België
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM110BU Caméra HD verfasst
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HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM110BU HD-camcorder verfasst
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