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Eingestellt

Kopfhörer mit Bügel

SHL3000RD/00

4.7

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Kraftvoller Sound

Bietet Ihnen kraftvollen Sound und Bass dank 1000 mW maximaler Leistung und 32 mm Neodym-Treiber. Durch das Design mit drehbaren, weichen Ohrmuscheln genießen Sie unterwegs ein perfektes Hörerlebnis.

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mit DJ Monitoring

Kraftvoller Sound

  • DJ Monitoring

  • Rot

Verstellbare Ohrmuscheln und der Bügel passen sich jeder Kopfform an

Verstellbare Ohrmuscheln und der Bügel passen sich jeder Kopfform an

Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

32 mm Lautsprechertreiber garantiert leistungsstarken und dynamischen Sound

32 mm Lautsprechertreiber garantiert leistungsstarken und dynamischen Sound

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

02/01/2014

España

España

excelente

Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL3000RD Headband headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL3000RD Headband headphones verfasst

15/09/2012

Italia

Italia

cuffie da veri intenditori !!!

ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL3000RD Headband headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL3000RD Headband headphones verfasst

04/12/2013

España

España

Es super cómodo y a la vez estético!!!

Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL3000RD Headband headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHL3000RD Headband headphones verfasst

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