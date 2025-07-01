Es tritt weißer Rauch aus meinem Philips Airfryer aus.

Wenn Sie Lebensmittel mit hohem Fettgehalt verwenden, unterbrechen Sie den Garvorgang, und verwenden Sie eine Handvoll Küchenpapier, um das Öl vom Boden der Pfanne Ihres Philips Airfryer aufzusaugen, oder schütten Sie überschüssiges Öl weg. Anschließend können Sie den Garvorgang fortsetzen.



Wenn Sie sehr häufig Speisen mit hohem Fettgehalt garen, können Sie je nach Modell eines der unten aufgeführten Zubehörteile verwenden:

Einen Snack-Deckel

Einen Spritzschutzdeckel

Einen Multifunktionskorb

Weißer Rauch hat weder auf Ihren Philips Airfryer noch den Garvorgang schädigende Auswirkungen.