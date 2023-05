Sie bestimmen, wo Ihr Roboter reinigt





Beim ersten Betrieb erstellt Ihr Roboter eine Karte des Grundrisses. Mit dieser legen Sie fest, welche Räume Ihr Roboter reinigen soll und in welcher Reihenfolge. Sie können bis zu fünf Karten speichern. Sie können auch Bereiche festlegen, in denen der Roboter nicht zum Einsatz kommen soll, wie um wertvolle Gegenstände herum oder auf einem Teppich in einem Zimmer, in dem gewischt werden soll.