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X-tremeUltinon LED gen2Signalbeleuchtung für Fahrzeuge

11067XUWX2

Heller und stylischer

Wechseln Sie für sicheres und modernes Fahren zu den hellen Philips X-tremeUltinon T16-LED-Rückfahrleuchten der 2. Generation [~W16W]. Sie sind leistungsstark, präzise und sehen gut aus, sodass Sie auf der Straße sicher und mit Style unterwegs sind.

Alle Vorteile anzeigen

Starke, langlebige und kraftvolle LED-Signalbeleuchtung

Heller und stylischer

  • LED-T16 [~W16W]

  • Anzahl der Lampen: 2

  • 12 V, 6.000 K Tageslichteffekt

  • Erweitertes Fahrzeugsystem

Signalisieren Sie Ihre Fahrabsicht mit einer helleren Signalbeleuchtung

Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Wenn die Sichtweite durch schlechtes Wetter eingeschränkt ist, ist ein helles, kraftvolles Signal umso wichtiger. Die LED-Signalbeleuchtung der 2. Generation von Philips X-tremeUltinon bietet Ihnen einen hellen Tageslichteffekt und bis zu 6000 K für Rück- und Positionsleuchten. Mit intensiveren Farben für Fahrtrichtungsanzeiger und Bremsleuchten, sofort leuchtenden LEDs und einem gleichmäßigen und gut positionierten Licht verschaffen Sie anderen Fahrern wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.

Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin, zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.

Der Tageslichteffekt mit 6.000 K sorgt für bessere Sicht beim Rückwärtsfahren

Beim Rückwärtsfahren ist Ihre Sicht eingeschränkt, schließlich können Sie im Sitzen nicht alle Winkel gleichzeitig sehen – im Dunkeln ist es noch schlimmer. Daher ist es keine Überraschung, dass beim Rückwärtsfahren häufig Unfälle passieren. Die LED-Rückfahrleuchten von Philips liefern einen intensiven Tageslichteffekt mit bis zu 6.000 K – so sind auch die Bereiche direkt hinter Ihrem Auto gut beleuchtet. Und je mehr Sie sehen können, desto sicherer sind Sie.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.