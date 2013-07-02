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  • Leistungsstarkes IPS-Display
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Eingestellt

IPS LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

227E4QSD/00

2
| (1) Bewertung
Leistungsstarkes IPS-Display
Erleben Sie brillante LED-Bilder auf diesem breiten IPS-Display. Mit seinem eleganten, schlanken Design und SmartImage Lite ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet.
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für brillante, lebendige Farben

Leistungsstarkes IPS-Display

  • E-line

  • 54,6 cm

  • Full-HD-Display

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

SmartImage Lite für eine verbesserte LCD-Bildqualität

SmartImage Lite vereint exklusive, marktführende Technologien von Philips, mit der angezeigte Bildinhalte analysiert werden. Anhand Ihrer Voreinstellungen verbessert SmartImage Kontrast, Farbsättigung, Schärfe bei Bildern und Videos für optimale Bildqualität – in Echtzeit auf Tastendruck.

Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite

SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.

Technische Daten

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von 5

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Bewertung

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02/07/2013

France

France

Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant

J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.

Diese Bewertung wurde für 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED verfasst

Diese Bewertung wurde für 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED verfasst

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