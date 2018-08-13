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Eingestellt
32PHS4132/12
Ultraflacher LED-Fernseher
Elegantes Design und leistungsstark: Die Philips 4100er Serie mit Digital Crystal Clear verfügt über eine kontrastreiche HD-Bildqualität und einen klaren Sound. Mit diesem benutzerfreundlichen Modell können Sie sich ganz entspannt unterhalten lassen.
80 cm (32")
LED-Fernseher
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
3.5
von 5
12
Bewertungen
Chris337
13/08/2018
France
ce produit correspond parfaitement à ce que je souhaitais
Facile à mettre en de fonctionnement, belle qualité d'images et son très correct. Il correspond parfaitement aux promesses du vendeur. cet appareil s'intègre facilement à un intérieur moderne
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat verfasst
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gineslf
29/07/2018
España
todo muy bien
la tv funciona muy bien, llego rapidamente y todo muy correcto
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHS4132 Televisor LED ultrafino verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Frimousse73
12/03/2018
France
Image d'une qualité irréprochable
Je viens d'acquérir ce téléviseur et de l'installer, très facile à faire. Puis stupéfaite par la qualité des images, de la luminosité, des couleurs éclatantes. De plus je l'ai eu en promo 30€ moins cher. Je suis très satisfaite.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat verfasst
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.