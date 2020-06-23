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Eingestellt

6000 seriesUltraflacher Full HD LED TV

55PFK6300/12

4

| (13) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

Ultraflacher Full HD LED TV

Der Full HD-Fernseher der 6300er Serie mit Perfect Pixel HD liefert unterbrechungsfreie Leistung und kristallklare Bildqualität für eine lebensechte Bildwiedergabe. Echte Materialien, schlanke Linien und einzigartige Funktionen wie Ambilight sorgen für ein gesteigertes Erlebnis.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit 2-seitigem Ambilight

Ultraflacher Full HD LED TV

  • 140 cm (55")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Micro Dimming zur Optimierung des Kontrasts auf Ihrem Fernseher

Micro Dimming zur Optimierung des Kontrasts auf Ihrem Fernseher

Dank unserer speziellen Software, die das Bild in 6400 unterschiedlichen Zonen analysiert und entsprechend anpasst, erhalten Sie perfekte Kontraste und Bildqualität für ein lebensechtes visuelles Erlebnis.

Super Resolution erzeugt ein besseres Bild – Zone für Zone

Super Resolution verbessert die Schärfe und Details des Gesamtbilds – Zone für Zone. Neben den erweiterten Verbesserungen für Ihr ganzes Bild wird eine besondere lokale Detail- und Farbanalyse durchgeführt. Das Ergebnis sind lebendige, natürliche und lebensechte Bilder.

Der angewinkelte, zentrale Standfuß ist ein Spiel mit der Geometrie

Wir haben uns für eine moderne Hochglanzoberfläche in Silber als Grundlage für unseren angewinkelten, zentralen Standfuß entschieden und diesen mit einer sehr schmalen, angewinkelten Halterung kombiniert, sodass sich der Fernseher perfekt in jede moderne Einrichtung einfügt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

13

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

23/06/2020

Suisse

Suisse

Sehr gut!

Sehr guter Fernseher,leider für unseres Alter Ton Hinten Ausgang! Aber sonst alles OK!

Vorteile

Alles OK

Nachteile

Ton Ausgang Hinten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher verfasst

Datum der Verwendung 2018-06-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher verfasst

Datum der Verwendung 2018-06-23

21/04/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

ein echtes daumen hoch produkt

echt traumhaft. hält was es verspricht. kann ich nur weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher verfasst

24/10/2015

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Grandioos product!

Mijn nieuwe televisie. Ik ben er erg blij mee. Prachtig beeld. Het gebruiksgemak van de afstandsbediening vind ik minder. Ik weet niet of het aan de afstandsbediening of aan de televisie ligt. De service van de verkoper is onvoldoende.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.