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55PFK6300/12
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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Wie sortiere ich die Sender neu?
Was tun, wenn auf dem Bildschirm horizontale oder vertikale Streifen angezeigt werden?
Wie kann ich das Bildformat ändern?
Was ist DiSEqC?
Kann mein Fernseher Signale von zwei verschiedenen Satelliten empfangen?
Was ist DVB-S/DVB-S2, und wird es von meinem Fernsehgerät unterstützt?
Was kann ich tun, wenn der Fernseher neu startet?
Was kann ich tun, wenn die vorderseitige LED in einem sich wiederholenden Muster blinkt?
Was ist zu tun, wenn sich der Fernseher nicht einschalten lässt?
Kein Zugriff auf SmartTV
Was soll ich tun, wenn der Fernseher nicht auf die Infrarot-Fernbedienung reagiert?
Was ist zu tun, wenn ein Software Update abbricht?
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-S Signal]
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-C Signal]
So finden Sie die Modellnummer des Fernsehers
Wie setze ich ein (CI/CI+) CAM-Modul und die Karte in den Fernseher ein?
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-T Signal]
Was ist zu tun wenn die Meldung " Philips Server nicht gefunden" erscheint?
Was ist zu tun wenn eine drahtlose Verbindung nicht zustande kommt?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts