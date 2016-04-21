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Arrêté

6000 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

55PFK6300/12

4

| (13) Avis | 92% recommandent ce produit

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Le téléviseur Full HD série 6300 avec Perfect Pixel HD affiche une image fluide ultra-nette, pour une fidélité saisissante. Avec ses matières authentiques, ses lignes épurées et ses fonctionnalités uniques telles que l'Ambilight, le plaisir est total.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Ambilight 2 côtés

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 140 cm (55")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

La fonction Micro Dimming optimise le contraste de votre téléviseur

La fonction Micro Dimming optimise le contraste de votre téléviseur

Grâce à notre logiciel spécial qui analyse 6 400 zones différentes de l'image et l'adapte en conséquence, vous bénéficiez d'un contraste et d'une qualité de l'image incroyables, pour une expérience visuelle vraiment réaliste.

Super Resolution crée une meilleure image, zone par zone

La technologie Super Resolution améliore la netteté et le niveau de détail de toute l'image, zone par zone. L'ensemble de l'image bénéficie d'améliorations sophistiquées, tandis qu'une analyse ultra-locale des détails et des couleurs est également effectuée. Au final, l'image est saisissante, naturelle et réaliste.

Pied central incliné jouant avec la géométrie

Nous avons choisi pour notre pied central incliné une finition argentée brillante, puis nous l'avons associé à un collet incliné ultra-fin, afin de créer un design en accord parfait avec n'importe quel intérieur moderne.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

13

Avis

92%

recommandent ce produit

3
2

21/04/2016

Österreich

Österreich

Acheteur vérifié

ein echtes daumen hoch produkt

echt traumhaft. hält was es verspricht. kann ich nur weiterempfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

23/06/2020

Suisse

Suisse

Sehr gut!

Sehr guter Fernseher,leider für unseres Alter Ton Hinten Ausgang! Aber sonst alles OK!

Avantages

Alles OK

Contre

Ton Ausgang Hinten.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Date d'utilisation 2018-06-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Date d'utilisation 2018-06-23

24/10/2015

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Grandioos product!

Mijn nieuwe televisie. Ik ben er erg blij mee. Prachtig beeld. Het gebruiksgemak van de afstandsbediening vind ik minder. Ik weet niet of het aan de afstandsbediening of aan de televisie ligt. De service van de verkoper is onvoldoende.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.