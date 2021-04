Une coiffure parfaite et des cheveux sains,

tout simplement



En plus de protéger vos cheveux pendant le séchage, le sèche-cheveux DryCare Prestige vous offre six réglages de vitesse/température, la touche air froid indispensable pour fixer votre coiffure et la fonction ionique. Cette dernière, repose sur des ions négatifs qui renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.