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Mini-Stereoanlage

BTM2560/12

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Mehr Leistung für satte Klänge

Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth oder von MP3-CD und CD-R/W auf dem Philips Mikrosystem wieder. Bassreflex-Lautsprecher sorgen für dramatische Bässe, und mit einer maximalen Ausgangsleistung von 70 W genießen Sie satte Klänge.

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Mehr Leistung für satte Klänge

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Balance, Leistung, Wärme und Helligkeit, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Schnelles und effizientes Laden über USB für Ihr Smart-Gerät

Schnelles und effizientes Laden über USB für Ihr Smart-Gerät

Der USB-Anschluss ist für mehr als nur die Musikwiedergabe geeignet. Das intelligente USB-Energiemanagementsystem ermöglicht einen Schnell-Ladestrom mit 2 A, damit Sie Ihr Smart-Gerät schnell aufladen können, wenn sich das Musiksystem im Standby-Modus befindet.

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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Bewertung

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empfehlen dieses Produkt.

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12/02/2019

Österreich

Österreich

einwandfreies Produkt

Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2560 Mini-Stereoanlage verfasst

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