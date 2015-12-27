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Eingestellt
DTB855/10
Die Faszination von Sound
Holen Sie sich mit dieser Philips Mini-Stereoanlage Style in Ihr Zuhause. Streamen Sie Musik mühelos und kabellos über Bluetooth®, schließen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone/Ihr iPad zum Laden und zur direkten Musikwiedergabe an, und steuern Sie Ihr DAB+-Radio und Ihre DigitalRadio App über SmartDAB.
Bluetooth® aptX
Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, DAB+, UKW
USB-Anschluss zum Laden
Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.
3.3
von 5
3
Bewertungen
T228
27/12/2015
United Kingdom
Big sound
What an amazing docking station,deep Base that fills a room,brilliant Bluetooth connectivity ,I purchased the right product and very happy with it.Thanks phillips keep the premium quality products coming.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DTB855 Micro music system verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Raimund
22/06/2014
Deutschland
Sehr stylisch, Guter Klang
Das Gerät ist sehr stylisch und hat einen sehr guten Klang bei DAB + Das Display ist ausreichend, sollte aber regelbar sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DTB855 Mini Stereoanlage verfasst
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Leider2
21/04/2014
Deutschland
Das Gerät ist falsch konzipiert. Der Kauf wurde rückgängig gemacht.
Das Gerät hat guten Klang, ist auch recht hübsch. Leider hat es gravierende Mängel: 1. Die Uhrzeit ist schlecht und nicht stets ablesbar, auch viel zu klein (Vorbild sollte AJB3552 sein). 2. Der Klang ist dumpf, es fehlen die Höhen (vielleicht ist der unwirksame Synthesizer defekt) 3. Eine Buchse für den Anschluss einer Außenantenne fehlt (die Stabantenne ist nicht ausreichend).
Diese Bewertung wurde für DTB855 Mini Stereoanlage verfasst
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Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.