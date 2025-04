All-in-One-Bürstenkopf für umfassende Pflege

Genieße eine Reinigung ohne Kompromisse mit dem A3 Premium All-in-One-Bürstenkopf. Unser bester Bürstenkopf verfügt über angewinkelte Borsten, um bis zu 20 x mehr Plaque selbst an schwer erreichbaren Stellen zu entfernen*. Dreieckige Spitzen entfernen bis zu 100 % mehr Verfärbungen in weniger als zwei Tagen***. Längere Borsten reinigen dein Zahnfleisch gründlich, sodass du in nur zwei Wochen ein um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch hast**. Und das alles, ohne die Bürstenköpfe wechseln zu müssen. Wusstest du schon, dass Bürstenköpfe nach 3 Monaten Verwendung weniger effizient sind? Unsere BrushSync™ Funktion erinnert dich rechtzeitig, wenn es Zeit für einen Austausch ist.