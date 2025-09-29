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  • Ultraweicher Schnuller für die empfindliche Haut Ihres Babys
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Eingestellt

Philips Aventultra soft Schnuller

SCF527/01

4.7
| (733) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Ultraweicher Schnuller für die empfindliche Haut Ihres Babys
Schonen Sie mit dem Philips Avent ultra soft Schnuller die empfindliche Haut Ihres Babys. Unser superweiches*, flexibles Saugerschild passt sich der Wangenform Ihres Babys an und sorgt so für ein beruhigenderes Gefühl mit weniger Abdrücken und Hautreizungen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Flexibles Saugerschild für einen bequemen Sitz

Ultraweicher Schnuller für die empfindliche Haut Ihres Babys

  • Ultraweich und flexibel

  • 0 bis 6 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • 1er-Pack

Weiches, flexibles Saugerschild für weniger Abdrücke und Hautreizungen

Weiches, flexibles Saugerschild für weniger Abdrücke und Hautreizungen

Empfindliche Haut braucht besondere Pflege. Dank unserer Saugerschildtechnologie folgt dieser Schnuller der natürlichen Gesichtsform deines Babys für einen bequemen Sitz mit weniger Abdrücken und Hautreizungen.

Abgerundetes Saugerschild für zusätzlichen Komfort – jeden Tag

Abgerundetes Saugerschild für zusätzlichen Komfort – jeden Tag

Unser abgerundetes Saugerschild minimiert den sanften Druck für ein angenehmes Saugerlebnis, und es schont die Wangen deines Kindes.

Beliebt bei Babys weltweit*

Beliebt bei Babys weltweit*

Wir haben Mütter gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98 % gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra soft und ultra air Schnuller akzeptiert.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

733

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

29/09/2025

Deutschland

Deutschland

Artikel erfüllt alle Anforderungen

Wir sind sehr zufrieden, unsere Tochter hat den Schnuller auch gleich angenommen. Mir hat sehr gut gefallen, dass durch das Schild genügend Luft kommt. In der praktischen Aufbewahrungsbox ist auch eine schnelle und unkomplizierte Sterelisation möglich. Auch optisch sehen sie sehr süß aus und sind mal nicht rosa ;)

Vorteile

zwei Schnuller in praktischer Box

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Soft

Ich mag das schlichte Design sehr, es ist zeitlos und nicht klischeehaft blau oder rosa. Mein Kind hat die Schnuller super akzeptiert, mir gefällt auch, dass das Mundstück nicht so hart ist.

Vorteile

Weich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF093/05 ultra soft verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF093/05 ultra soft verfasst

20/09/2025

Deutschland

Deutschland

Qualität, die überzeugt

Ich habe im Laufe der Zeit viele verschiedene Schnuller ausprobiert, doch keiner konnte mich so überzeugen wie der Philips Avent Ultra Soft. Mein Baby hat ihn vom ersten Moment an akzeptiert und wirkt damit deutlich entspannter. Das Silikon ist extrem weich, fühlt sich hochwertig an und ist selbstverständlich frei von Schadstoffen – das gibt mir ein gutes Gefühl. Besonders schätze ich die Form: Sie sitzt perfekt, hinterlässt keine Druckstellen und kann dank der Symmetrie gar nicht falsch herum im Mund landen. Auch die Reinigung geht kinderleicht – ob abkochen oder in den Sterilisator legen, es klappt schnell und unkompliziert. Sehr praktisch finde ich zudem die kleine Box, die sich ideal für unterwegs eignet. So bleibt der Schnuller hygienisch aufbewahrt und ich muss mir keine Sorgen machen. Unterm Strich ist dieser Schnuller für uns die beste Lösung – hochwertig, gut durchdacht und absolut empfehlenswert für alle Eltern, die Wert auf Qualität legen.

Vorteile

Material, Box, Form

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst

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Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. In Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten und Müttern entwickelt

  2. Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers von 98 %, der für unsere ultra air und ultra soft Schnuller verwendet wird.

  3. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  4. Die weltweit führende Schnullermarke

  5. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  6. Laut einer unabhängigen Studie in den USA im Februar 2017 empfinden 85 % der befragten Mütter diesen Schnuller als weicher als acht vergleichbare Modelle anderer führender Marken.