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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

TAE1126BK/51

Dynamische Bässe

Leistungsstarke 10-mm-Treiber für dynamische Bässe und klaren Sound. Integriertes Mikrofon und praktische Annahmetaste für Anrufe.

Alle Vorteile anzeigen

Musikwiedergabe und Gespräche

Dynamische Bässe

  • 10-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • Schwarz

Ein 1,2 Meter langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

3 austauschbare Gummikappen für optimalen Halt in jedem Ohr

3 austauschbare Gummikappen für optimalen Halt in jedem Ohr

Da es die drei austauschbaren Gummikappen in den Größen klein bis groß gibt, werden auch Sie ein Paar Philips Ohrhörer finden, das perfekt in Ihre Ohren passt.

Integriertes Mikrofon und Anruftaste

Integriertes Mikrofon und Anruftaste

Mit dem integrierten Mikrofon und der Anruftaste können Sie dieses Philips Headset sowohl für Musik als auch für Anrufe von Ihrem Mobiltelefon verwenden. Geniessen Sie freihändiges Telefonieren und nehmen Sie Anrufe ganz einfach über Ihr Headset an oder beenden Sie sie.

Technische Daten

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