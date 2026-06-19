Integriertes Mikrofon und Anruftaste

Mit dem integrierten Mikrofon und der Anruftaste können Sie dieses Philips Headset sowohl für Musik als auch für Anrufe von Ihrem Mobiltelefon verwenden. Geniessen Sie freihändiges Telefonieren und nehmen Sie Anrufe ganz einfach über Ihr Headset an oder beenden Sie sie.