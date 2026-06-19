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Eingestellt
TAE1126BK/51
Dynamische Bässe
Leistungsstarke 10-mm-Treiber für dynamische Bässe und klaren Sound. Integriertes Mikrofon und praktische Annahmetaste für Anrufe.
10-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Schwarz
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
Da es die drei austauschbaren Gummikappen in den Größen klein bis groß gibt, werden auch Sie ein Paar Philips Ohrhörer finden, das perfekt in Ihre Ohren passt.
Mit dem integrierten Mikrofon und der Anruftaste können Sie dieses Philips Headset sowohl für Musik als auch für Anrufe von Ihrem Mobiltelefon verwenden. Geniessen Sie freihändiges Telefonieren und nehmen Sie Anrufe ganz einfach über Ihr Headset an oder beenden Sie sie.
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