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Arrêté

Casque avec Micro

TAE1126BK/51

Basses dynamiques

Les haut-parleurs puissants de 10 mm produisent des basses dynamiques et un son clair, tandis que le micro et le bouton de prise d'appel intégrés facilitent la conversation.

Voir tous les avantages

Écoutez votre musique et passez vos appels

Basses dynamiques

  • HP 10 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • Noir

Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.

3 types d'embouts interchangeables pour un confort adapté à tous

3 types d'embouts interchangeables pour un confort adapté à tous

Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts interchangeables (petite à grande), vous trouverez une paire d'embouts permettant à vos écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos oreilles.

Microphone intégré et bouton d'appel

Microphone intégré et bouton d'appel

Grâce au microphone intégré et au bouton d'appel, vous pouvez utiliser ce casque Philips pour écouter de la musique et passer des appels depuis votre téléphone portable. Profitez des appels mains libres tout en répondant et en mettant fin facilement aux appels depuis votre casque.

Spécificités Techniques

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