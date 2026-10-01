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Arrêté
TAE1126BK/51
Basses dynamiques
Les haut-parleurs puissants de 10 mm produisent des basses dynamiques et un son clair, tandis que le micro et le bouton de prise d'appel intégrés facilitent la conversation.
HP 10 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Noir
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.
Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts interchangeables (petite à grande), vous trouverez une paire d'embouts permettant à vos écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos oreilles.
Grâce au microphone intégré et au bouton d'appel, vous pouvez utiliser ce casque Philips pour écouter de la musique et passer des appels depuis votre téléphone portable. Profitez des appels mains libres tout en répondant et en mettant fin facilement aux appels depuis votre casque.
Notation globale