Microphone intégré et bouton d'appel

Grâce au microphone intégré et au bouton d'appel, vous pouvez utiliser ce casque Philips pour écouter de la musique et passer des appels depuis votre téléphone portable. Profitez des appels mains libres tout en répondant et en mettant fin facilement aux appels depuis votre casque.