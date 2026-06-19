Mikrofon und Anruftaste integriert

Mit dem integrierten Mikrofon und der eingebauten Anruftaste können Sie dieses Philips Headset sowohl zum Musikhören als auch für Anrufe über Ihr Mobiltelefon verwenden. Genießen Sie das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, während Sie Gespräche einfach über Ihr Headset annehmen oder beenden.