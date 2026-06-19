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  • Dynamische Bässe
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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

TAE1136BK/94

Dynamische Bässe
Leistungsstarke 10-mm-Treiber für dynamische Bässe und klaren Sound. Integriertes Mikrofon und praktische Annahmetaste für Anrufe.
Alle Vorteile anzeigen

Musikwiedergabe und Gespräche

Dynamische Bässe

  • 10-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • Schwarz

Ein 1,2 Meter langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

3 austauschbare Gummikappen für optimalen Halt in jedem Ohr

3 austauschbare Gummikappen für optimalen Halt in jedem Ohr

Da es die drei austauschbaren Gummikappen in den Größen klein bis groß gibt, werden auch Sie ein Paar Philips Ohrhörer finden, das perfekt in Ihre Ohren passt.

Mikrofon und Anruftaste integriert

Mikrofon und Anruftaste integriert

Mit dem integrierten Mikrofon und der eingebauten Anruftaste können Sie dieses Philips Headset sowohl zum Musikhören als auch für Anrufe über Ihr Mobiltelefon verwenden. Genießen Sie das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, während Sie Gespräche einfach über Ihr Headset annehmen oder beenden.

Technische Daten

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Bewertungen

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