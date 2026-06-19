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Eingestellt
TAE1136BK/94
10-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Schwarz
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
Da es die drei austauschbaren Gummikappen in den Größen klein bis groß gibt, werden auch Sie ein Paar Philips Ohrhörer finden, das perfekt in Ihre Ohren passt.
Mit dem integrierten Mikrofon und der eingebauten Anruftaste können Sie dieses Philips Headset sowohl zum Musikhören als auch für Anrufe über Ihr Mobiltelefon verwenden. Genießen Sie das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, während Sie Gespräche einfach über Ihr Headset annehmen oder beenden.
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