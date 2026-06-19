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Arrêté
TAE1136BK/94
HP 10 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Noir
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.
Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts interchangeables (petite à grande), vous trouverez une paire d'embouts permettant à vos écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos oreilles.
Grâce au microphone et à la touche d'appels intégrés, vous pouvez utiliser ce casque Philips pour écouter de la musique ou pour téléphoner à partir de votre téléphone mobile. Profitez de la fonction mains libres tout en acceptant ou terminant des appels à partir de votre casque.
Notation globale