Microphone et touche d'appels intégrés

Grâce au microphone et à la touche d'appels intégrés, vous pouvez utiliser ce casque Philips pour écouter de la musique ou pour téléphoner à partir de votre téléphone mobile. Profitez de la fonction mains libres tout en acceptant ou terminant des appels à partir de votre casque.