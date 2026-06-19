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  • Basses dynamiques
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Arrêté

Casque avec micro

TAE1136BK/94

Basses dynamiques
Les haut-parleurs puissants de 10 mm produisent des basses dynamiques et un son clair, tandis que le micro et le bouton de prise d'appel intégrés facilitent la conversation.
Voir tous les avantages

Écoutez votre musique et passez vos appels

Basses dynamiques

  • HP 10 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • Noir

Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.

3 types d'embouts interchangeables pour un confort adapté à tous

3 types d'embouts interchangeables pour un confort adapté à tous

Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts interchangeables (petite à grande), vous trouverez une paire d'embouts permettant à vos écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos oreilles.

Microphone et touche d'appels intégrés

Microphone et touche d'appels intégrés

Grâce au microphone et à la touche d'appels intégrés, vous pouvez utiliser ce casque Philips pour écouter de la musique ou pour téléphoner à partir de votre téléphone mobile. Profitez de la fonction mains libres tout en acceptant ou terminant des appels à partir de votre casque.

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