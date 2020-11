Le Multigroom est le couteau suisse des tondeuses à barbe. Grâce aux accessoires de haute qualité, il peut être utilisé non seulement pour tailler et coiffer la barbe, mais aussi pour d'autres zones du corps. Selon le modèle et les accessoires, vous pouvez également utiliser le Multigroom pour couper les cheveux, couper et raser les poils du corps et enlever les poils du nez et des oreilles. Semblable aux tondeuses à barbe, le Multigroom est également le mieux adapté pour tailler et coiffer des barbes courtes et longues de trois jours.