Mes gencives saignent lors du brossage avec Philips Sonicare AirFloss

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Si vous utilisez votre Philips Sonicare AirFloss pour la première fois, un léger inconfort ou des saignements peuvent survenir. Découvrez ci-dessous pourquoi.
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