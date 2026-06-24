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Qu'indiquent les voyants d'état de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Les voyants et les bips de votre brosse à dents indiquent quand elle doit être rechargée. Certaines brosses à dents sont dotées d'un seul indicateur, tandis que d'autres en ont trois. Certaines brosses à dents ne sont pas équipées d'un voyant de batterie. Suivez les conseils de charge standard spécifiés dans le manuel d'utilisation.

Vous trouverez ci-dessous la signification des voyants pour chaque modèle :
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX9913/18 , HX9913/17 , HX9911/89 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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