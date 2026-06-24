Qu'indiquent les voyants d'état de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Les voyants et les bips de votre brosse à dents indiquent quand elle doit être rechargée. Certaines brosses à dents sont dotées d'un seul indicateur, tandis que d'autres en ont trois. Certaines brosses à dents ne sont pas équipées d'un voyant de batterie. Suivez les conseils de charge standard spécifiés dans le manuel d'utilisation.
Vous trouverez ci-dessous la signification des voyants pour chaque modèle :
La brosse à dents est sur le chargeur
La brosse à dents n'est pas sur le chargeur
Aucun voyant allumé
Entièrement chargée et en mode veille
Voyant vert continu
Complètement chargé
Voyant vert ou blanc clignotant
Charge
Vert clignotant
Partiellement chargée
Voyant vert continu
Complètement chargé
Voyant orange clignotant et 3 bips
Batterie faible
Voyant orange clignotant et 2 séries de 5 bips
Batterie épuisée
La brosse à dents est sur le chargeur
La brosse à dents n'est pas sur le chargeur
Aucun voyant allumé
Entièrement chargée et en mode veille
3 voyants verts continus
Complètement chargé
1, 2 ou 3 voyants clignotants
Charge
2 voyants verts continus
Partiellement chargée
3 voyants verts continus
Complètement chargé
1 voyant vert continu
Batterie faible
1 voyant orange clignotant et bips
Batterie épuisée
La brosse à dents est sur le chargeur
La brosse à dents n'est pas sur le chargeur
Aucun voyant allumé
Entièrement chargée et en mode veille
Voyant vert ou blanc fixe
Complètement chargé
Voyant vert ou blanc clignotant
Charge
Voyant vert ou blanc clignotant
Partiellement chargée
Voyant vert ou blanc fixe
Complètement chargé
Voyant orange clignotant et 3 bips
Batterie faible
Voyant orange clignotant et 2 séries de 5 bips
Batterie épuisée
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :HX9913/18 , HX9913/17 , HX9911/89 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›