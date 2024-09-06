Combien de temps s'utilise une sucette Philips Avent ?

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Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer la sucette après 4 semaines d'utilisation. La sucette doit être remplacée plus tôt si elle est abîmée. Nous vous recommandons de tirer sur la sucette dans toutes les directions avant chaque utilisation afin de vérifier sa sûreté.
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