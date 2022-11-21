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Comment utiliser ma tondeuse nez-oreilles Philips ?

La tondeuse nez-oreilles Philips est un appareil multifonction qui coupe confortablement vos poils de nez, d'oreilles et de sourcils. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment utiliser la tondeuse. Pour obtenir des instructions plus détaillées sur l'utilisation de votre tondeuse nez-oreilles, reportez-vous aux sections ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NT1650/16, NT2650/16, NT3650/16. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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