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    Assistance Philips

    Comment nettoyer et désinfecter le tire-lait Philips Avent ?

    Publié le 1er avril 2025

    Nettoyez votre tire-lait avant la première utilisation et après chaque séance de tirage, en particulier les pièces qui entrent en contact avec le lait.

    Consultez ci-dessous les méthodes de nettoyage et de désinfection recommandées pour votre modèle de tire-lait.

    Remarque : il n'est pas nécessaire de désinfecter les pièces qui ne sont pas en contact avec le lait. Vous pouvez nettoyer le bloc moteur et l'adaptateur secteur des tire-lait électriques en les essuyant avec un chiffon doux et humide. Veillez à ce que les tubes en silicone restent toujours secs pour éviter que du liquide ne pénètre dans le bloc moteur.

    Tire-lait électrique mains libres Philips Avent

    Regardez cette vidéo pour apprendre à nettoyer et à désinfecter votre tire-lait mains libres. 

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    Tire-lait électrique simple et double Philips Avent

    Apprenez à nettoyer et à désinfecter votre tire-lait électrique simple ou double Philips Avent.

    Important : pour une hygiène optimale, laissez tremper, lavez et rincez les pièces de votre tire-lait dans un récipient séparé.

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    Tire-lait manuel Essential Philips Avent

    Regardez cette animation pour apprendre à nettoyer et à désinfecter votre tire-lait manuel Essential.

    Important : pour une hygiène optimale, laissez tremper, lavez et rincez les pièces de votre tire-lait dans un récipient séparé.

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    Tire-lait électrique Essential Philips Avent

    Regardez cette animation pour apprendre à nettoyer et à désinfecter votre tire-lait électrique Essential.

    Important : pour une hygiène optimale, laissez tremper, lavez et rincez les pièces de votre tire-lait dans un récipient séparé.

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