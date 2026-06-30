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Comment se couper les cheveux avec une tondeuse Philips ?

Les tondeuses à cheveux Philips sont idéales pour couper vos propres cheveux, ainsi que ceux d'un ami ou d'un membre de votre famille. Dans cet article, nous vous expliquons comment procéder, avec quelques conseils pratiques pour vous guider.

Remarque : certaines tondeuses multistyles Philips incluent des accessoires de coupe pour les cheveux. Les informations de cet article s'appliquent également aux tondeuses multistyles, mais vous devrez peut-être adapter certains conseils en fonction de votre appareil.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : MG3930/15 , MG3915/15 , MG3920/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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