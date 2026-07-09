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Comment remplacer correctement la lame de mon Philips OneBlade ?

Vous pouvez remplacer rapidement la lame de votre OneBlade lorsqu'elle a perdu en efficacité en suivant les instructions ci-dessous.

Une vidéo est fournie au bas de cet article pour vous guider.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP1924/24 , QP6542/19 , QP2834/23 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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