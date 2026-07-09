Assistance Philips Comment remplacer correctement la lame de mon Philips OneBlade ?

Vous pouvez remplacer rapidement la lame de votre OneBlade lorsqu'elle a perdu en efficacité en suivant les instructions ci-dessous.



Une vidéo est fournie au bas de cet article pour vous guider.

Modèles sans bouton de déverrouillage de la lame Pour fixer la lame, insérez-la dans le manche en appuyant sur les deux côtés jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour retirer la lame du manche, appuyez sur les deux côtés de la lame et soulevez-la jusqu'à ce qu'elle se désolidarise du manche. Modèles avec bouton de déverrouillage de la lame Éteignez votre OneBlade et poussez délicatement le bouton de déverrouillage de la lame vers le haut tout en tenant la lame des deux côtés. Mettez la lame usagée au rebut de manière appropriée. Retirez la lame de rechange de son emballage. Faites attention, les bords de la lame sont très coupants. Insérez la nouvelle lame dans le manche en appuyant sur les deux côtés jusqu'à entendre un « clic ». Vidéo : remplacement de la lame de votre Philips OneBlade Le premier modèle de la démonstration n'est pas équipé d'un bouton de déverrouillage de la lame. Le deuxième modèle de la démonstration est doté d'un bouton de déverrouillage de la lame.