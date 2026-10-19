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Comment programmer ma SENSEO® Select/Maestro

Pour modifier le volume de la recette de votre SENSEO® Select/Maestro, consultez ci-dessous notre didacticiel vidéo et les étapes de configuration.    

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : CSA240/20, CSA240/60, CSA250/10.

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