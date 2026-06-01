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    Assistance Philips

    Comment les données stockées et transmises sur mon écoute-bébé connecté Philips Avent sont-elles sécurisées ?

    Publié le 01 June 2026
    L'écoute-bébé connecté Philips Avent transmet et stocke toutes les données en toute sécurité à l'aide de technologies de chiffrement à jour et conformes aux normes du secteur. Nous surveillons et mettons à jour en permanence notre solution de sécurité au fur et à mesure que la technologie se développe. Les données audio et vidéo transmises ne sont pas stockées sur nos serveurs. Toutes les vidéos et les captures d'écran enregistrées sont stockées sur les périphériques mobiles de l'utilisateur.
     

    L'écoute-bébé connecté Philips Avent est-il protégé contre le piratage informatique ?

    Philips vous protège au maximum de ses capacités contre le piratage et émet de nombreuses mises à jour. Assurez-vous de toujours utiliser la dernière version du logiciel d'application et du micrologiciel de l'écoute-bébé. Si vous perdez votre appareil intelligent, réinitialisez l'écoute-bébé pour supprimer toute connexion. Vous pouvez également vous connecter à l'application à partir d'un autre appareil intelligent et supprimer votre compte. Si vous êtes le seul administrateur, tous les utilisateurs invités sont également déconnectés de l'écoute-bébé.
     

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