L'écoute-bébé connecté Philips Avent transmet et stocke toutes les données en toute sécurité à l'aide de technologies de chiffrement à jour et conformes aux normes du secteur. Nous surveillons et mettons à jour en permanence notre solution de sécurité au fur et à mesure que la technologie se développe. Les données audio et vidéo transmises ne sont pas stockées sur nos serveurs. Toutes les vidéos et les captures d'écran enregistrées sont stockées sur les périphériques mobiles de l'utilisateur.

