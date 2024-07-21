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    Assistance Philips

    Que dois-je faire avant de jeter mon écoute-bébé ?

    Publié le 21 juillet 2024
    Rétablissez les paramètres d'usine avant de jeter votre écoute-bébé afin de supprimer et protéger vos données personnelles.

    Nous vous recommandons de déconnecter l'unité bébé de l'application Philips Avent Baby Monitor+ en sélectionnant l'option « Déconnecter l'écoute-bébé » dans les paramètres de l'unité bébé de l'application.

    Pour rétablir les paramètres d'usine, assurez-vous que l'unité bébé est allumée. Appuyez ensuite sur le bouton marche/arrêt de l'unité bébé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote. La réinitialisation des paramètres d'usine est terminée.

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