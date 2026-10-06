Comment et quand remplacer le sac de mon aspirateur-robot Philips HomeRun ?
Pour savoir quand et comment remplacer le sac à poussière de votre robot d'aspiration et de lavage Philips HomeRun modèles XU7100, XU2100 et XU3100, lisez notre article ci-dessous.
Les modèles de robots aspiration/lavage Philips HomeRun XU7100 et XU3100 sont équipés d'une station de vidage automatique. Après le nettoyage, le bac à poussière du robot est automatiquement vidé dans le sac jetable de la station de vidage automatique.
En fonction de votre environnement domestique, de la fréquence de nettoyage et du nombre d'animaux domestiques, le sac jetable peut durer jusqu'à 30 jours avant de devoir être remplacé.
Remarque :
L'application Philips HomeRun vous permet de spécifier vos préférences en matière de vidage automatique, et notamment la fréquence de vidage du bac à poussière. Pour ce faire, appuyez sur le menu principal (3 barres horizontales) et sélectionnez « Réglages du vidage automatique » (Auto-empty settings).
Pour commander un nouveau lot de sacs à poussière, appuyez sur le menu principal (3 barres horizontales) et sélectionnez « Rechercher des accessoires » (Find accessories). Vous trouverez également sur notre site Web des sacs de rechange XV1472 pour série XU7100 ainsi que des sacs FC8022 pour les séries XU3100 et XU2100.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles 7100.
Ouvrez le couvercle de la station de vidage automatique.
Utilisez la poignée du sac à poussière pour le retirer de la station de vidage automatique, puis mettez-le au rebut (voir image A).
Placez un sac à poussière neuf dans la station de vidage automatique en insérant le morceau de carton dans la fente indiquée sur la station (voir image B).
Remarque : Le numéro de modèle du sac à poussière de remplacement est XV1472.
Regardez notre vidéo ci-dessous pour savoir comment remplacer le sac à poussière.
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles XU5100.
Si la LED orange au milieu de la station clignote, cela indique que le sac à poussière est plein, absent ou mal installé.
Ouvrez le couvercle de la station. (voir image A)
Appuyez sur le bouton de déverrouillage et placez le porte-sac sur le côté. (voir image B)
Retirez le sac à poussière. (voir image C)
Jetez le sac à poussière usagé (voir image D).
Insérez le morceau de carton du nouveau sac à poussière dans le support du sac. (voir image E)
Remettez le support du sac en position verticale jusqu'à ce que vous entendiez un clic. (voir image F)
Fermez le couvercle de la station.
Remarque : Le numéro de modèle du sac à poussière de remplacement est FC8022.
Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles XU3100, XU3110 et XU2100.
Lorsque le voyant orange de la station de vidage automatique clignote pour indiquer que le sac à poussière est plein :
Ouvrez le couvercle de la station de vidage automatique (voir image A).
Appuyez sur le bouton de déverrouillage et placez le porte-sac sur le côté. (Voir image B).
Retirez le sac à poussière et jetez-le (voir image C).
Faites glisser le morceau de carton du sac à poussière sur le porte-sac (voir image D).
Remettez le porte-sac en position verticale jusqu'à ce que vous entendiez un clic et fermez le couvercle de la station de vidage automatique (voir image E).
Remarque : Le numéro de modèle du sac à poussière de remplacement est FC8022.
Regardez notre vidéo ci-dessous pour savoir comment remplacer le sac à poussière.
Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :XU5100/10, XU5100/20, XU2100/20. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›