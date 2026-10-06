Comment et quand remplacer le sac de mon aspirateur-robot Philips HomeRun ?

Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles XU5100.

Si la LED orange au milieu de la station clignote, cela indique que le sac à poussière est plein, absent ou mal installé.

Ouvrez le couvercle de la station. (voir image A)

Appuyez sur le bouton de déverrouillage et placez le porte-sac sur le côté. (voir image B)

Retirez le sac à poussière. (voir image C)

Jetez le sac à poussière usagé (voir image D).

Insérez le morceau de carton du nouveau sac à poussière dans le support du sac. (voir image E)

Remettez le support du sac en position verticale jusqu'à ce que vous entendiez un clic. (voir image F)

Fermez le couvercle de la station.

Remarque : Le numéro de modèle du sac à poussière de remplacement est FC8022.

Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.