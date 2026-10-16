Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?

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Pour savoir quels biberons et tétines Philips Avent sont intercompatibles, consultez les informations ci-dessous.
Les 4 sections ci-dessous indiquent tout ce que vous devez savoir sur la compatibilité des produits Philips Avent :
Natural et Natural Response
Verre Natural
Réduction des coliques
Valve AirFree.
Chaque section concerne une combinaison différente d'éléments. Une coche ou une croix indique si cette combinaison est intercompatible.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY903/71, SCY900/01, SCY903/63. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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