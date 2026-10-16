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Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?

Pour savoir quels biberons et tétines Philips Avent sont intercompatibles, consultez les informations ci-dessous.

Les 4 sections ci-dessous indiquent tout ce que vous devez savoir sur la compatibilité des produits Philips Avent :

  • Natural et Natural Response 

  • Verre Natural 

  • Réduction des coliques 

  • Valve AirFree.

Chaque section concerne une combinaison différente d'éléments. Une coche ou une croix indique si cette combinaison est intercompatible.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY903/71, SCY900/01, SCY903/63. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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